محمد الصباحي حكما لمباراة الزمالك والداخلية

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبدالفتاح، تعيينمحمد الصباحي حكما لمباراة
الزمالك والداخلية في الدوري.
وتقام المباراة في العاشرة مساء اليوم الاحد على ملعب بتروسبورت.
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