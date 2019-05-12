الأهلي يفوز على الزمالك في سوبر اليد

كتب عادل يوسف فاز فريق الأهلي لكرة اليد على فريق الزمالك مواليد 98 في المباراة التي أقيمت بينهما في نهائي دوري المباراة التي أقيمت بينهما في نهائي دوريالسوبر 29/22. وبذلك تساوى كل من طلائع الجيش والأهلي وسبورتنج في عدد النقاط وتقام بينهم دوري من دور واحد.

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