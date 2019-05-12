الأهلي يفوز على الزمالك في سوبر اليد

كتب عادل يوسف
فاز فريق الأهلي لكرة اليد على فريق الزمالك مواليد 98 فيالمباراة التي أقيمت بينهما في نهائي دوري
السوبر 29/22.
وبذلك تساوى كل من طلائع الجيش والأهلي وسبورتنج في عدد النقاط وتقام بينهم دوري من دور واحد.
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