"جروس" يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الداخلية

أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفريق لمواجهة الداخلية، المقرر لها غد الأحد، في العاشرة مساء على ملعب بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة الـ 32 لبطولة الدوري المصري لكرة القدم.

وضمت قائمة الزمالك ، لمواجهة الداخلية كلا من:

في حراسة المرمى: عماد السيد - عمر صلاح.

في خط الدفاع: محمد عبد الغني - حمدي النقاز - بهاء مجدي - عبد الله جمعه - محمود

الونش - محمد عبد السلام - كماتشو.في خط الوسط: طارق حامد - محمود عبد العزيز - محمد حسن - محمد عنتر - يوسف اوباما - محمود كهربا - ابراهيم حسن - محمد إبراهيم - احمد زيزو.في خط الهجوم : عمر السعيد - حميد أحداد.