رياضة | مفاجأة.. الأهلي يبحث تسويق حسين الشحات في الخليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. الأهلي يبحث تسويق حسين الشحات في الخليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في مفاجأة من العيار الثقيل، يبحث مجلس إدارة النادي الأهلي تسويق حسين الشحات لاعب الفريق الأحمر القادم من العين الإماراتي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية في يناير.

وتعاقد الأهلي مع حسين الشحات في يناير الماضي من العين الإماراتي في صفقة وصلت إلى 5 ملايين دولار تقريباً لمدة 5 مواسم ونصف.

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وخرج حسين الشحات لاعب الأهلي من حسابات الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني منذ توليه المهمة الفنية للفريق وهو ما وضح في أكثر من مباراة مصيرية أهما القمة 117 أمام الزمالك ومباراة بيراميدز الثانية ببطولة الدوري الممتاز، بالإضافة إلى مباراتي صن داونز الجنوب إفريقي في دوري أبطال إفريقيا.

المفاجأة منذ تولي لاسارتي تدريب الأهلي هي عدم إقتناعه بصفقة الموسم في القلعة الحمراء حسين الشحات والوافد الجديد من العين الإماراتي وترحيبه برحيل اللاعب بنهاية الموسم الجاري ولو على سبيل الإعارة لمدة موسم للحصول على فرصة للمشاركة.

رغبة مدرب الفريق الأحمر في عدم بقاء حسين الشحات في النادي دفعت مسؤلو الأهلي للتفكير في تسويق اللاعب في الخليج مرة أخرى واللعب في الدوري السعودي أو الإماراتي بنهاية الموسم الجاري خاصة أن اللاعب لم يقدم أوراق اعتماده بشكل قوي حتى الآن ومنذ انضمامه في يناير الماضي.