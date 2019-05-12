رياضة | طبيب تونس يعلن غياب فرجاني ساسي عن نهائي الكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طبيب تونس يعلن غياب فرجاني ساسي عن نهائي الكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحددث سهيل الشملي طبيب المنتخب التونسي عن إصابة فرجاني ساسي لاعب فريق الزمالك وإمكانيات لحاقه بنهائي الكونفدرالية.

وقال طبيب المنتخب خلال تصريحات لبرنامج ملعب أفريقيا الذي يقدمه أحمد بلال عبر قناة المصرية: "إنه من الصعب لحاق فرجاني ساسي بنهائي الكونفدرالية مع الزمالك".

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وعن حالة ساسي، أكد أن هناك تحسن كبير في حالته، وأنه سيبدأ في تدريبات الكرة بعد أسبوعين من الآن.

وأشار الشملي إلى أن فرجاني ساسي سيكون جاهز للمشاركة مع منتخب تونس في بطولة أمم إفريقيا والتي تستضيفها مصر.