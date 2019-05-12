رياضة | عبد الحفيظ: سعداء بروح اللاعبين أمام سموحة.. وهدفنا الحصول على اللقب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الحفيظ: سعداء بروح اللاعبين أمام سموحة.. وهدفنا الحصول على اللقب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تعجبه من الاعتراضات على حكم مباراة سموحة، عقب تسجيل الأهلي هدف الفوز في اللحظات الأخيرة؛ بسبب طول مدة الوقت المحتسب بدل من ضائع، مؤكداً أن الشوط الثاني شهد إهدار 10 دقائق و57 ثانية، ولم يحتسب الحكم سوى 7 دقائق فقط.

وأكد عبد الحفيظ أن الفوز على سموحة في غاية الأهمية، مشيراً إلى أن الأهلي واجهه سوء توفيق كبير على مدار المباراة، وأهدر العديد من الفرص السهلة للتسجيل.

Advertisements

وشدد عبد الحفيظ على أن تحقيق الفوز في الدقيقة الأخيرة كان في غاية الصعوبة، مؤكداً أن الأهلي لا يهتم سوى بتحقيق لقب الدوري والتأهل لدوري أبطال إفريقيا في الموسم المقبل.

واختتم عبد الحفيظ حديثه مؤكداً أنه سعيد جداً بروح اللاعبين وتقديمهم أداءً رجولياً، مشيراً إلى أن هذه هي شخصية الأهلي وعادته الدائمة، والتي دلل عليها تشجيع الجماهير للاعبين بشدة في الدقيقة 90، نظراً لثقتهم الشديدة في إمكانية تحقيق الفوز، وهو ما حدث بالفعل.