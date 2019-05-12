رياضة | جروس يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الداخلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جروس يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الداخلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن السويسري كريستيان جروس ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، قائمه الفريق لمواجهة الداخلية ، المقرر لها غد الأحد ، في العاشرة مساء على ملعب بتروسبورت ، ضمن مواجهات الجولة ال 32 ، لبطولة الدوري المصري لكرة القدم .

وضمت قائمة الزمالك ، لمواجهة الداخلية كلا من :

في حراسة المرمي : عماد السيد - عمر صلاح

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في خط الدفاع : محمد عبد الغني - حمدي النقاز - بهاء مجدي - عبد الله جمعه - محمود الونش - محمد عبد السلام - كماتشو

في خط الوسط : طارق حامد - محمود عبد العزيز - محمد حسن - محمد عنتر - يوسف اوباما - محمود كهربا - ابراهيم حسن - محمد ابراهيم - احمد زيزو

في خط الهجوم : عمر السعيد - حميد احداد