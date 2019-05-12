رياضة | مذبحة لاعبين في برشلونة بالميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مذبحة لاعبين في برشلونة بالميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت صحيفة "سبورت" الاسبانية أن نادي برشلونة يسعي لتوفير المزيد من الأموال لخزائنه عند بدء فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل عزمه لتعويض ما أنفقه على الصفقات طوال الأشهر الماضية.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن برشلونة يريد جمع أكثر من 100 مليون يورو عن طريق بيع أو إعارة عدد من اللاعبين في الميركاتو الصيفي المقبل.

ومن أبرز اللاعبين المرشحين للرحيل عن برشلونة في الصيف، مالكوم - سيليسن - رافينيا ألكانتارا - دينيس سواريز، بالإضافة للثنائي كيفين برينس بواتينج، وموريللو، ولن يعود أردا توران.

ويرغب النادي الكتالوني في توفير الأموال اللازمة لتدعيم صفوفه بعدد من الصفقات القوية خلال الميركاتو الصيفي، استعدادًا للمنافسة على كافة البطولات بالموسم المقبل.