رياضة | علي درويش: استاد القاهرة لن يستضيف نهائي الكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علي درويش: استاد القاهرة لن يستضيف نهائي الكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء علي درويش رئيس هيئة استاد القاهرة أن هناك صعوبة في خوض الزمالك نهائي بطولة الكونفدرالية المقرر له يوم 26 من الشهر الجاري على الاستاد.

وقال "درويش" في مداخلة لبرنامج ملعب أفريقيا الذي يقدمه أحمد بلال عبر قناة المصرية: "نرحب بوجود الأهلي والزمالك في أي وقت ولكن حاليا يوجد صعوبة في استضافة نهائي الكونفدرالية" .

وأكمل: "لن يصبح الملعب جاهزا في توقيت مباراة الزمالك ونأمل في ظهور الملعب خلال افتتاح البطولة الأفريقية في أبهى صورة" .