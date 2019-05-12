انت الان تتابع أول تعليق من تركي آل الشيخ على حكم مباراة الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ١٢ مايو ٢٠١٩ - ١٢:١٣ ص

تركي آل الشيخ

علق تركي آل الشيخ,رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، ومالك نادي بيراميدز، على فوز الأهلي على سموحة، بهدف نظيف، جاء عن طريق جيرالدو، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع المارد الأحمر رصيده إلى 70 نقطة، في صدارة جدول ترتيب المسابقة، بفارق خمس نقاط عن بيراميدز، صاحب المركز الثاني، في المقابل واصل الفريق السكندري معاناته في صراع البقاء، بعدما تجمد رصيده عند 35 نقطة، في المركز الثالث عشر، بفارق نقطة عن بتروجيت والداخلية، أقرب فرق الهبوط.

ونشر تركي آل الشيخ، عبر صفحته الشخصية، عبر موقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك"، عقب إحراز الأهلي هدف الفوز في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، قائلًا: "وعاوزينا منجبش حكام أجانب ههههههههههه". وجاء هدف الأهلي عن طريق جيرالدو، في الدقيقة الثامنة، من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع،

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