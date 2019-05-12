انت الان تتابع رغم التحذيرات.. ساسي يساند الزمالك في نهائي إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ١١ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٥١ م

فرجاني ساسي

قرر الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مؤازرة فريق الفارس الأبيض خلال مواجهتي نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2019، أمام فريق نهضة البركان المغربي، حيث تلقى اللاعب التونسي تحذيرات طبية، تفيد بضرورة ابتعاده عن السفر لعدم تعرضه للإجهاد، خاصة أنه خضع مؤخرًا لعملية جراحية كبيرة، نتيجة تعرضه لكسر في عظمة الشظية بالقدم اليمنى خلال مباراة الزمالك وحسنية أغادير المغربي، ولكن اللاعب تمسك بالوجود مع فريقه لدعم زملائه في المواجهتين الهامتين.

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ويتقابل الزمالك في مباراة الذهاب مع بطل المغرب على استاد البلدي ببركان يوم 19 مايو الجاري، على أن يخوض مباراة العودة بالإسكندرية على استاد برج العرب، يوم 26 مايو من الشهر ذاته. وحرص فرجاني ساسي على مؤازرة الزمالك في تونس خلال لقاء إياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية، أمام النجم الساحلي، في