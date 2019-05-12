انت الان تتابع فرج عامر للأهلي:«اتشطر على اللي بيكسبك 5 في أفريقيا» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ١٢ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٢١ ص

فتح المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، النار بعد خسارة فريقه من النادي الأهلي بهدف قاتل في الدقيقة 98 من عمر المباراة، قائلًا: «"محدش يقولي هارد لاك، انا كاتب السيناريو اللي حصل ده الصبح، احنا معندناش كورة في مصر». وأضاف عامر في تصريحات تليفزيونية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: «اتجدعن في افريقيا وورينا مستواك، انت بتتغلب في افريقيا بالخمسة صفر علشان مفيش حكام، الله يخربيت الي بوظ الكورة في مصر».

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واستكمل: «دي مش رياضة ولا كورة، حارس المرمى مضروب وواقع ومع ذلك المباراة تم استئنافها، واللاعب الاحتياطي في فريق الأهلي قد فريقي مرتين ونصف، ربنا اسمه العدل والحق، إمتى هيكون عندنا عدل وحق في الرياضة، بعد يومين او تلاتة الناس هتنسى خلاص». وعن هدف للأهلي في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع،