انت الان تتابع حمد الله يحطم الأرقام القياسية في الدوري السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ١١ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٢٦ م

دخل المهاجم المغربي عبدالرزاق حمد الله، هداف فريق النصر الأول لكرة القدم، تاريخ الدوري السعودي من أوسع أبوابه، برقم قياسي فريد، في موسمه الأول مع العالمي. وأصبح حمد الله بهدفيه اليوم السبت، في شباك الحزم، هو أكثر لاعب يسجل عددا من الأهداف في تاريخ الدوري السعودي، في موسم واحد، بعدما رفع رصيده إلى 31 هدفا، سجلها في 29 مباراة بالمسابقة. وحقق نجم منتخب أسود الأطلسي، رقمًا قياسيًا جديدًا، بتسجيله في المباراة الـ12 على التوالي، ليكسر رقم البرازيلي ويسلي لوبيز، مهاجم الهلال السابق، الذي سجل في 11 مباراة متتالية.

وجاءت ثنائية حمد الله للنصر في شباك الحزم، خلال مباراة الفريقين المقامة حاليًا على استاد «مدينة الملك عبدالله الرياضية» ضمن مباريات الجولة الـ29 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، حيث سجل هدفه الأول في الدقيقة الخامسة من بداية المباراة بركلة جزاء، قبل أن يعزز تقدم النصر بهدفه الثاني في

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