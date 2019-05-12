انت الان تتابع حسام حسن عن الخسارة من الأهلي: «إحنا في رمضان» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ١٢ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٣٦ ص

أعرب حسام حسن، المدير الفني لسموحة، عن غضبه الشديد، بعد الخسارة التي تلقاها فريقه أمام الأهلي، مساء السبت، قائلًا: «حسبي الله ونعم الوكيل، ومبروك للأهلي، وحرام اللي بيحصل في الكورة المصرية، وحرام نتحدف بالترابيزات والأزايز، رغم وجود عدد كبير من أفراد الأمن». وسجل المارد الأحمر هدفًا قاتلًا في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للمباراة +98، عن طريق الأنجولي جيرالدو دا وكوستا، وهو الأمر الذي اعترض عليه الجهاز الفني لسموحة بقيادة حسام حسن، خاصة أن الحكم الرباع قد أشار باحتساب 7 دقائق وقت بدلًا من الضائع.

وأضاف العميد، خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي، عقب المباراة، أن ما يحدث من ظلم تحكيمي لا يساعد على المنافسة، مؤكدً اأن النادي الأهلي كبير وليس في حاجة لمساعدة أحد، وسموحة قدم مباراة جيدة رغم الظروف التي يعاني منها. وأوضح، أن فريقه خاض اللقاء بدون 7 لاعبيه من لاعبيه الأساسيين، معلقًا: «إذا

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