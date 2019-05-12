انت الان تتابع الأهلي يخطف فوزًا قاتلًا من سموحة ويواصل تصدر الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ١١ مايو ٢٠١٩ - ١١:٥٩ م

الأهلي وسموحة

خطف فريق الأهلي فوزًا ثمينًا من نظيره سموحة، بهدف نظيف، جاء عن طريق جيرالدو، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع المارد الأحمر رصيده إلى 70 نقطة، في صدارة جدول ترتيب المسابقة، بفارق خمس نقاط عن بيراميدز، صاحب المركز الثاني، في المقابل واصل الفريق السكندري معاناته في صراع البقاء، بعدما تجمد رصيده عند 35 نقطة، في المركز الثالث عشر، بفارق نقطة عن بتروجيت والداخلية، أقرب فرق الهبوط.

Advertisements

فريق الأهلي اكتفى بالاستحواذ على الكرة في وسط الملعب، دون تشكيل خطورة على مرمى سموحة، التهديد الأول جاء في الدقيقة 26، بعد تمريرة من حسين الشحات إلى رمضان صبحي، الذي سدد كرة قوية، تصدى لها أبو جبل ببراعة. المارد الأحمر واصل سيطرته على مجريات الأمور، محاولًا الوصول إلى شباك الفريق السكندري، لكن فشل