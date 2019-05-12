شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن يعلق على الأداء التحكيمي في مباراة الأهلي وسموحة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد إبراهيم حسن، مدير الكرة في نادي سموحة، الأداء التحكيمي في مباراة فريقه أمام نادي الأهلي، معتبرًا أن «المباراة لم تستدع أن يحتسب الحكم 7 دقائق وقت بدلا من الضائع».

قال «حسن» في تصريحات لقناة «أون سبورت» عقب المباراة: «في شهر رمضان حسبي الله ونعم الوكيل، تعرضنا للظلم (..) لا أعرف لماذا احتسب الحكم 7 دقائق وقت بدلا من الضائع».

تابع: «هل إذا كانت ظروف المباراة معكوسة والأهلي هو المتقدم فهل سيحتسب الحكم 7 دقائق وقت بدلا من الضائع؟ بالتأكيد لا»، ومضى قائلًا: «تعرضنا أثناء الخروج من الملعب للضرب بالكراسي والطاولات».

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واصل: «لا أعرف لماذا يحدث معنا كل هذه الأمور ونحن من أساطير النادي الأهلي عبر تاريخه (..) نحن في مرحلة حاسمة من مشوار الدوري والنقطة لها قيمتها، وإذا سجل الأهلي هدفه قبل الوقت الضائع لن نعترض على ذلك».

الأهلي اقتنص فوزًا شاقًا على حساب سموحة في الوقت القاتل من المباراة التي جمعتما، مساء السبت، على ملعب بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الـ32 من الدوري المصري الممتاز.

ومع قرب نهاية المباراة، وفي الدقيقة 98، استطاع البديل جيرالدو تسجيل هدف الفوز وحصد 3 نقاط غالية بعد كرة شهدت دربكة في منطقة جزاء سموحة سددها اللاعب أخيرًا في الشباك.