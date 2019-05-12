شكرا لقرائتكم خبر عن «كنت واثقًا من الفوز».. لاسارتي يعلق على أداء الأهلي أمام سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، إن «الفريق نجح في تحقيق المطلوب من مباراة سموحة، بعد الفوز بهدف نظيف، وحصد ثلاث نقاط غالية للاستمرار في الحفاظ على صدارة المسابقة».

أضاف في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: «اللاعبون قدموا مباراة كبيرة من الناحية البدنية والفنية، وأن الفريق لاحت له الكثير من الفرص لتسجيل الأهداف، وأن الأداء تحسن بشكل كبير خاصة في الشوط الثاني إلى أن نجح في استثمار واحدة من الفرص الكثيرة ليسجل هدف الفوز».

أوضح أن «سموحة كان مميزا في الناحية الدفاعية خاصة في الشوط الثاني، وأنه طالب اللاعبين بين شوطي المباراة بالاستمرار في المحاولات الهجومية، مؤكدا أنه كان يثق في قدرة الأهلي على تحقيق الفوز، في ظل ما يملكه من لاعبين على مستوى مميز للغاية».

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تابع: «وليد سليمان شارك بشكل مميز، وتشكيلة اللاعبين في المباريات المقبلة من الوارد أن تحمل تغييرات، في ظل تواجد عناصر مميزة خاصة في خط الهجوم، وأن الفترة المقبلة صعبة للغاية، خاصة أن الفريق مقبل على 4 مواجهات قوية أمام فرق لديها العديد من الأهداف التي تسعى لتحقيقها».

وشدد على أن «الجهاز الفني يعمل بشكل مستمر على علاج الأخطاء، وأن هناك حالة من التركيز الشديد بين الجميع؛ من أجل الاستمرار في تحقيق الانتصارات والمنافسة على لقب البطولة».

الأهلي اقتنص فوزًا شاقًا على حساب سموحة في الوقت القاتل من المباراة التي جمعتما، مساء السبت، على ملعب بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الـ32 من الدوري المصري الممتاز.

ومع قرب نهاية المباراة، وفي الدقيقة 98، استطاع البديل جيرالدو تسجيل هدف الفوز وحصد 3 نقاط غالية بعد كرة شهدت دربكة في منطقة جزاء سموحة سددها اللاعب أخيرًا في الشباك.