شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ يعلق على فوز الأهلي والوقت بدل الضائع أمام سموحة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في نادي الأهلي، إن فريقه تفوق على سموحة دون تواجد «الساحر السنغالي»، لافتًا إلى أن فريقه استخدم الأنجولي جيرالدو للفوز بالمباراة.

أضاف في تصريحات لقناة «الأهلي»، عقب انتهاء مباراة الأهلي وسموحة: «سنطالب بخوض مبارياتنا المقبلة بداية من الدقيقة الـ90، الفريق ظهر بشكل متوتر لأن الدوري وصل لمراحله الأخيرة».

تابع: «عندما نرى الدوريات الأوروبية وكبار الأندية مثل مانشستر سيتي وليفربول وبرشلونة وريال مدريد سنجد أنهم يظهرون بشكل متوتر خلال الدقائق الأخيرة حال وصول النتيجة إلى التعادل».

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وعن الوقت بدل الضائع، قال «عبدالحفيظ»: «الفريق المنافس أهدر 10 دقائق خلال الوقت بدل الضائع، الاتحاد الدولي أصدر في الفترة الأخيرة عدة قرارات كان من أبرزها إهدار الوقت».

الأهلي اقتنص فوزًا شاقًا على حساب سموحة في الوقت القاتل من المباراة التي جمعتما، مساء السبت، على ملعب بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الـ32 من الدوري المصري الممتاز.

ومع قرب نهاية المباراة، وفي الدقيقة 98، استطاع البديل جيرالدو تسجيل هدف الفوز وحصد 3 نقاط غالية بعد كرة شهدت دربكة في منطقة جزاء سموحة سددها اللاعب أخيرًا في الشباك.