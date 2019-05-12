شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف: «الفوز في الوقت القاتل يعكس شخصية البطل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد يوسف، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، إن الفوز على سموحة «خطوة مهمة نحو الاحتفاظ بلقب الدوري، وهو الهدف الذي يسعى إليه الجميع داخل النادي، خاصة أن الفوز جاء في وقت قاتل، وهو ما يعكس شخصية البطل».

أضاف في تصريحات نقلها موقع النادي: «الأهلي بحث عن الفوز منذ بداية المباراة ـ كعادته دائماـ وسعى لتسجيل هدف مبكر وخلق عدة فرص لكن التوفيق تخلى عن اللاعبين في اللمسة الأخيرة، وتمكن الأهلي في النهاية من تحقيق الهدف من المباراة بحصد الثلاث نقاط».

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أوضح المدرب العام أن «لاعبي الفريق لابد أن يتحلوا بالشراسة على مرمى المنافسين خلال اللقاءات المقبلة وحسم الأمور مبكرا، خاصة أن لاعبي الفريق يدركون جيدا قيمة كل نقطة خلال المباريات المقبلة».

الأهلي اقتنص فوزًا شاقًا على حساب سموحة في الوقت القاتل من المباراة التي جمعتما، مساء السبت، على ملعب بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الـ32 من الدوري المصري الممتاز.

ومع قرب نهاية المباراة، وفي الدقيقة 98، استطاع البديل جيرالدو تسجيل هدف الفوز وحصد 3 نقاط غالية بعد كرة شهدت دربكة في منطقة جزاء سموحة سددها اللاعب أخيرًا في الشباك.