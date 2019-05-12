شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يعلق على هدف الأهلي أمام سموحة: «حرام» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هاجم حسام حسن، المدير الفني لنادي سموحة، حكم مباراة فريقه أمام الأهلي، بسبب احتسابه 7 دقائق وقتًا بدل ضائع، ما مكًن بديل الأهلي جيرالدو من إحراز هدف الفوز الوحيد في الدقيقة 98.

قال في المؤتمر الصحفي عقب انتهاء المباراة مباشرة: «حسبي الله ونعم الوكيل، حرام اللي بيحصل مع سموحة وفي الكرة المصرية، اللاعيبة اضربوا بزجاجات وترابيزات، والحكم لم ينجح في منع تلك الأحداث».

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أضاف: «ما يحدث لا يساعد على جودة كرة في مصر، الأهلي كبير وقدمت أمامه تكتيك محترم، ومباراة قوية، رغم اختلاف الامكانيات بين الفريقين، سموحة لعب ناقص 7 لاعبين، سيد فريد ومحمود عزت وكريم».

الأهلي اقتنص فوزًا شاقًا على حساب سموحة في الوقت القاتل من المباراة التي جمعتما، مساء السبت، على ملعب بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الـ32 من الدوري المصري الممتاز.

ومع قرب نهاية المباراة، وفي الدقيقة 98، استطاع البديل جيرالدو تسجيل هدف الفوز وحصد 3 نقاط غالية بعد كرة شهدت دربكة في منطقة جزاء سموحة سددها اللاعب أخيرًا في الشباك.