شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس سموحة: «الأهلي بيتغلب فى أفريقيا 5 وبيكسب هنا بالحكام» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، الأداء التحكيمي لمباراة فريقه أمام نادي الأهلي، والتي انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف في الدقيقة الـ98، معقبًا أن «الأهلي يفوز بفضل الحكام المصريين».

أضاف في مداخلة مع برنامج «الماتش»، على قناة «صدى البلد»: «أنا كاتب سيناريو فوز الأهلي على سموحة اليوم من الصبح، الأهلي بيتغلب في أفريقيا بالخمسة عشان بيكسب هنا بالحكام».

تابع: «الله يخرب بيت اللي بوظ الكرة في مصر (..) ربنا اسمه العدل والحق، لكن امتى هيكون عندنا عدل ورياضة؟»، معتبرً أن مباريات الأهلي «مليئة بالفضائح التحكيمية».

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مضى قائلًا: «طلبت حكم أجنبي في الموسم الماضي فرضوا، والحكم الأجنبي إهدار للفلوس»، مشيرا إلى حديث مدير الكرة في نادي الأهلي، سيد عبدالحفيظ، مع حكم المباراة خلال الشوطين، واصفًا إياه بـ«محاضرة كبيرة».

الأهلي اقتنص فوزًا شاقًا على حساب سموحة في الوقت القاتل من المباراة التي جمعتما، مساء السبت، على ملعب بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الـ32 من الدوري المصري الممتاز.

ومع قرب نهاية المباراة، وفي الدقيقة 98، استطاع البديل جيرالدو تسجيل هدف الفوز وحصد 3 نقاط غالية بعد كرة شهدت دربكة في منطقة جزاء سموحة سددها اللاعب أخيرًا في الشباك.