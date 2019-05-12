شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادي سموحة بعد فوز الأهلي: «اللي بيحصل ده مش كورة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعترض فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على الأداء التحكيمي لمباراة فريقه أمام نادي الأهلي، والتي انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف في الدقيقة الـ98.

قال «عامر» عبر حسابه على «فيس بوك»، عقب انتهاء المباراة: «الأهلي يسجل في الدقيقة 98 ونصف بعد الوقت الإضافي ما انتهى، اللي بيحصل ده مش كورة».

وانتقد الأداء التحكيمي في أثناء المباراة، وقبل إحراز هدف الأهلي واللقاء الوحيد، قائلًا عبر «فيس بوك»: «بدأت المجاملات التحكيمية للأهلي، آخر ربع ساعة فاولات عكسية وصراخ».

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وقال في منشور آخر: «محاضرة ساخنة من الجهاز الفني للأهلي لحكم مباراة الأهلي وسموحة الذي أدار الشوط الأول بحيادية، يا رب تكمل على خير وتظل راية العدالة الرياضية مرفوعة لنهاية المباراة بغض النظر عن نتيجتها».

الأهلي اقتنص فوزًا شاقًا على حساب سموحة في الوقت القاتل من المباراة التي جمعتما، مساء السبت، على ملعب بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الـ32 من الدوري المصري الممتاز.

ومع قرب نهاية المباراة، وفي الدقيقة 98، استطاع البديل جيرالدو تسجيل هدف الفوز وحصد 3 نقاط غالية بعد كرة شهدت دربكة في منطقة جزاء سموحة سددها اللاعب أخيرًا في الشباك.