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القادسية يقترب من الهاوية

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جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر)

أصبح وضع الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية أكثر تعقيدا بعد خسارته أمس (السبت) أمام الوحدة برباعية ضمن الجولة الـ 29 من دوري كأس الأمير للمحترفين، وليس أمام الفريق سوى الفوز في مباراته القادمة أمام الحزم من أجل خوض مباراة الملحق على أقل تقدير مع تعطل فريق الفيحاء المنافس على البقاء.

وساهمت الخسارة الأخيرة التي تلقاها الفريق القدساوي من الوحدة في لخبطة أوراقه وبعثرتها، بعد أن وضع آماله على خطف نقاطها الثلاث والوصول بها إلى النقطة 30، والابتعاد حسابياً عن الهبوط المباشر.

الفريق القدساوي تجمد رصيده عند النقطة 27، وبات مطالباً بحصد النقاط الـ 3 أمام الحزم من أجل المنافسة على الملحق.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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