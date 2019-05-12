شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يشارك في دعم المولد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) رددت جماهير العميد اسم النجم الاتحادي فهد المولد مع كل هدف اتحادي اهتزت به شباك الفتح في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على استاد الجوهرة بجدة ضمن الجولة 29 لدوري كأس الأمير رددت جماهير العميد اسم النجم الاتحادي فهد المولد مع كل هدف اتحادي اهتزت به شباك الفتح في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على استاد الجوهرة بجدة ضمن الجولة 29 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، وتغنت الجماهير «آه فهودي»، كما رفع لاعبو الاتحاد قميص المولد بعد تسجيل الأهداف الاتحادية في مرمى الفتح. وفي بادرة رائعة من جماهير نادي الهلال، وضعوا لافتة في مدرجات الجوهرة بعنوان «كلنا مع الفهد» لاقت استحسان الجميع، وأثبتت مدى الحب الكبير الذي يحظى به النجم الدولي فهد المولد.



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