فرسان رابغ يهزمون أكاديمية نور

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) ودع اللاعب محمد نور بطولة عسفان الرمضانية الثالثة من دور المجموعات، بعد خسارة فريقه أكاديمية نور من فريق فرسان رابغ بنتيجة هدف مقابل لا شيء. وهي الخسارة الثانية لأكاديمية نور في البطولة المثيرة، التي تحظى باهتمام جماهيري غفير وتغطية إعلامية موسعة بسبب مشاركة نجوم دوليين سابقين من ناديي الاتحاد والأهلي.

ودع اللاعب محمد نور بطولة عسفان الرمضانية الثالثة من دور المجموعات، بعد خسارة فريقه أكاديمية نور من فريق فرسان رابغ بنتيجة هدف مقابل لا شيء. وهي الخسارة الثانية لأكاديمية نور في البطولة المثيرة، التي تحظى باهتمام جماهيري غفير وتغطية إعلامية موسعة بسبب مشاركة نجوم دوليين سابقين من ناديي الاتحاد والأهلي.

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