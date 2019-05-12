شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية الرياضيين وأبوطارق يواجهان ستيج والمحترفين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تتواصل الإثارة والندية في مباريات الجولة الثانية من الدور التمهيدي لمنافسات بطولة الأمير عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود الرمضانية الثالثة لسُداسيات كرة القدم، المُقامة على الملعب المزروع في قصر الأمير سعد بن عبدالعزيز، الواقع بحي الروضة بجدة، حيث ستُلعب اليوم (الأحد) مباراتان ضمن المجموعة الثانية، إذ يتقابل فريق جمعية رعاية الرياضيين مع كافي ستيج في تمام الساعة (10.15)، وفي المباراة الثانية يلتقي كشري أبوطارق مع المحترفين (الساعة 11.15)، ويتطلع فريقا جمعية الرياضيين وكشري أبوطارق لخطف بطاقتي التأهل للدور ربع النهائي عن المجموعة الثانية، في حين يأمل فريقا كافي ستيج والمحترفين لتعويض خسارتيهما في الجولة الأولى والمنافسة من جديد على البطولة.

وكانت نتائج مباريات الجولة الأولى من الدور التمهيدي أسفرت عن فوز الجمبري على الشاطري (7/‏2)، ولوفت على باوزير (8/‏4)، وجمعية رعاية الرياضيين على المحترفين (10/‏4)، وكشري أبوطارق على كافي ستيج (5/‏2)، والسعد على نمور جدة (5/‏4)، وسمو المجيدية على رابطة ريال مدريد (5/‏4). وبلغ مجموع الأهداف المسجلة حتى الآن في الجولة الأولى 60 هدفا بمعدل 10 أهداف في كل مباراة، وأقوى هجوم لفريق جمعية رعاية الرياضيين بـ10 أهداف في المباراة، وأقوى دفاع لفريقي الشاطري وكافي ستيج.

ويتنافس على قائمة هدافي البطولة 6 لاعبين برصيد 3 أهداف لكل منهم وهم، الأمير عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز من فريق (السعد) والأمير عبدالعزيز بن فيصل بن عبدالمجيد (سمو المجيدية) ومعتز فلاتة (الجمبري) وعلي التركي (جمعية رعاية الرياضيين) وسعيد لبنان (المحترفين)، واللاعب أحمد السعدي من فريق لوفت، صاحب أسرع هدف في البطولة في الثانية 10 من زمن مباراة فريقه أمام باوزير.

وتحظى البطولة برعاية ودعم ومتابعة عضو شرف نادي الهلال رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة الأمير عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود، وبحضور عدد من الشخصيات الرياضية ونجوم كرة القدم الحاليين والقدامى، ورجال الصحافة والإعلام والسوشيال ميديا، وجماهير غفيرة، وتقوم قناة عين المشاهد الناقل الحصري للبطولة بتغطية وقائع البطولة من خلال رسالة يومية مصورة.