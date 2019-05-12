شكرا لقرائتكم خبر عن الإماراتيون يتتبعون سانتوس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة)

علمت "الخليج 365" من مصادر خاصة، أن هناك عددا من الأندية الإماراتية أبدت اهتمامها بالمدافع البرازيلي في صفوف الفريق الأهلاوي أدريلان سانتوس، إذ بدأت في جس النبض عن قيمة عقد انتقاله ومدة العقد، وأرجأت فتح باب التفاوض من عدمه إلى ما بعد فراغ اللاعب من مهمته مع ناديه خلال الأسبوعين القادمين. وأشارت المصادر إلى أن الأندية تترقب مصير اللاعب مع ناديه الحالي الأهلي الذي يرتبط معه بعقد لمدة موسم ونصف موسم، مضى منه نصف موسم وتبقى موسم كامل. وفي حال عدم رغبة الأهلي في إبقاء اللاعب حتى نهاية عقده الموسم القادم فإن الأندية الإماراتية المهتمة باللاعب ستدخل في منافسة وسباق للظفر بخدمات اللاعب.

يذكر أن أدريلان سانتوس قدم للنادي الأهلي في يناير الماضي من فالنسيا الإسباني.