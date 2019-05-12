«حديد الوحدة» فكر استثماري جديد

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جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة) أطلقت إدارة نادي الوحدة باكورة مشاريعها الاستثمارية بافتتاح صالة حديد في مقر النادي، بحضور عضو الشرف الأمير عبدالعزيز بن فيصل بن عبدالمجيد، وعدد من منسوبي النادي واللاعبين. وتعتبر هذه الصالة الاستثمارية ضمن مشاريع معدة مسبقا لجلب موارد مالية للنادي وخطة لتنويع مصادر الدخل مستقبلا وعدم اعتماد خزينة النادي على التبرعات الشحيحة من بعض محبي النادي. وأشار رئيس النادي حاتم خيمي بأن هذه الصالة تمثل فرصة كبيرة لكل أبناء مكة الذين يرغبون في مزاولة تمارينهم، وما عليهم إلا أن يأتوا لهذه الصالة التي جهزت بأحدث الأجهزة

أطلقت إدارة نادي الوحدة باكورة مشاريعها الاستثمارية بافتتاح صالة حديد في مقر النادي، بحضور عضو الشرف الأمير عبدالعزيز بن فيصل بن عبدالمجيد، وعدد من منسوبي النادي واللاعبين. وتعتبر هذه الصالة الاستثمارية ضمن مشاريع معدة مسبقا لجلب موارد مالية للنادي وخطة لتنويع مصادر الدخل مستقبلا وعدم اعتماد خزينة النادي على التبرعات الشحيحة من بعض محبي النادي. وأشار رئيس النادي حاتم خيمي بأن هذه الصالة تمثل فرصة كبيرة لكل أبناء مكة الذين يرغبون في مزاولة تمارينهم، وما عليهم إلا أن يأتوا لهذه الصالة التي جهزت بأحدث الأجهزة الرياضية ويمارسون تمارينهم كما يريدون.

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