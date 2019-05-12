شكرا لقرائتكم خبر عن 32 فريقا تتنافس على «نخبة دوري المدارس» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد النعمي (جدة)

تنطلق منافسات بطولة المملكة لنخبة دوري المدارس في مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة السبت القادم وتستمر حتى الـ19 من شهر رمضان الجاري، التي تنظمها الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم، وتشارك فيها الفرق المدرسية الـ32 لمرحلتي المتوسطة والثانوية المتأهلة من تصفيات المناطق التي اختتمت أخيراً على مستوى 47 محافظة.

ويهدف دوري المدارس كمشروع وطني رياضي مشترك بين الهيئة العامة للرياضة ووزارة التعليم لصناعة جيل جديد من المواهب الكروية لتحقيق إنجازات لرياضة كرة القدم السعودية، إذ يستمر المشروع الذي دشنه في الـ13 من شهر فبراير الماضي رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ووزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، لمدة خمسة أعوام.

ويشارك في منافسات بطولة المملكة لنخبة دوري المدارس فرق مدارس المرحلة المتوسطة؛ أبي بن كعب بالمجمعة والحسين بن علي من الليث وإبن هشام من المدينة المنورة وسلمان الفارسي بحفر الباطن والمثنى بن حارثة من عنيزة والخندق من عسير وآل موسى من الباحة والإمام خلف من نجران وأبوبكر الصديق من جازان ودومة الجندل من الجوف، إضافة إلى فرق مدارس اليعقوبي من الأحساء وأبوبكر الصديق من تبوك والجزيرة من الطائف وأبي تمام من حائل ورفحاء المتوسطة من الحدود الشمالية والرازي من جدة، وكذلك فرق مدارس المرحلة الثانوية، وهي مدارس قرطبة من الرياض ومؤتة من مكة المكرمة والمأمون من المدينة المنورة والملك فيصل من حفر الباطن ومنارات القصيم من القصيم وفريق نادي الحي بثانوية عبدالله بن مسعود من بيشة، ورغدان من الباحة، والغزالي من نجران، والحقو من جازان، وابن باز من الجوف، والهفوف من الأحساء والأبناء الرابعة من تبوك والطائف من الطائف والحسن البصري من الحدود الشمالية وبقعاء من حائل والأقصى الأهلية من جدة، حيث ستتنافس هذه الفرق كافة على بطولة المملكة للنخبة.

وأكملت اللجنة الإشرافية على بطولة دوري المدارس كافة الترتيبات لإقامة بطولة المملكة لنخبة دوري المدارس، وأعدت اللجان العاملة (الفنية، الحكام، التنظيمية، الإعلامية، الأمنية)، حيث خصصت اللجنة مدرجات خاصة للعائلات وأخرى للجماهير الأفراد في الملعب الرديف الرئيسي بمدينة الملك عبدالله الرياضية، إلى جانب تخصيص منطقة للفعاليات المصاحبة للمباريات للعائلات والجماهير لتقديم وعرض فعاليات متنوعة عدة، إضافة إلى تخصيص جوائز لكافة الجماهير.