تعليم المدينة يتأهب لدوري المدارس

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)أنهت مدرستا (ابن هشام المتوسطة) و(المأمون الثانوية) بطلتا منطقة المدينة المنورة لدوري المدارس لكرة القدم، استعدادهما للمشاركة في نهائيات دوري المدارس، التي ستقام بمحافظة جدة خلال الفترة 5- 18 رمضان بمشاركة 16 منطقة في كل مرحلة.
ويترأس وفد منطقة المدينة المنورة المشرف التربوي بتعليم المدينة الدكتور عبدالعزيز حضيري العروي، برفقة قائد مدرسة ابن هشام المتوسطة الأستاذ سعيد الزهراني والمدربين الوطنيين المعلم عبدالحميد الدبيسي، المعلم حسين صنفيري، المعلم نور الجهني، والمعلم محمد العبدالله، وبمشاركة 44 لاعبا يمثلون المدرستين.
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