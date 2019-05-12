شكرا لقرائتكم خبر عن ختام الجولة الأولى من منافسات «سبورت يارد» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

حقق فريق بوما، فوزاً صعباً على فريق عباجة، بهدفين مقابل هدف في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة من بطولة سبورت يارد الرمضانية الخامسة على كأس رتال بالدمام، بعد أن تقدم بوما بهدفين عن طريق محمد كدادي ومشعل فرحان، فيما تمكن مفتاح حمسل من تسجل هدف فريق عباجة الوحيد، ونال على إثره جائزة أفضل لاعب في المباراة، وفي اللقاء الثاني من ذات المجموعة تمكن فريق شديد بروكرز من الفوز بثلاثية نظيفة على فريق مصرفية ميم، تناوب على تسجيل الأهداف لفريق شديد بروكرز كل من: عزوز جحاف، نواف الراجح، وعبدالعزيز هبة، ونال الأخير جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وأسفرت النتائج في ختام الجولة الأولى للمجموعات الأربع عن تصدر فلامنجو والتعاون وشركة قامات وشديد بروكرز، فيما فشلت فرق المستقبل والظهران والنجوم وجالاكسي ولمثالي وعباجة ومصرفية ميم، في تحقيق أي نقطة بعد ختام الجولة الأولى.