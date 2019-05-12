شكرا لقرائتكم خبر عن التنافس يشتد في ختام تمهيدي دورة الدبل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

يختتم اليوم الدور التمهيدي من بطولة الفقيد عبدالله الدبل الرمضانية الـ13، في نادي الاتفاق بالدمام والتي تستمر حتى 13 رمضان الجاري، في ظل منافسة قوية بين الفرق المتواجدة في المجموعات الأربع، حيث ستكون المواجهة الأولى اليوم بين فريقي باطوق وشركة المطاحن الرابعة (10 مساء) والمباراة الثانية بين فريقي 3F والفرسان الأوفياء (10:40 مساء)، واللقاء الثالث والأخير بين فريقي سبورتكس وشباب الخبر (11:20 مساء).

وكانت مباريات الدورة قد تواصلت بانتصار أصالة التميز على سبورتكس (4/‏صفر) سجلها خليفة السعيد ومحمد الداهي وعبدالله الحسن وياسر حسني، وحصد جائزة أفضل لاعب محمد الداهي، من أصالة التميز سلمها له ضيف الدورة الدكتور عبدالعزيز المصطفى.

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وفي المباراة الثانية تجاوز THE TOWN فريق تمكين بنتيجة 6/‏1، سجلها عبدالرحمن المضحي وصالح القرني (3 أهداف)، وسلطان البطاح وفيصل العنزي، الذي حصد جائزة أفضل لاعب، وللتمكين مشعل عبدالواحد.

وفي المباراة الأخيرة وهي الأقوى تجاوز فريق شركة الزهراني فريق شركة المطاحن الرابعة بنتيجة 3/‏2، سجل للزهراني محمود عثمان وعبدالله الدوسري (هدفين) وحصد جائزة أفضل لاعب، وللمطاحن تايقو وفيصل الأحمري. وتوج أفضل لاعب الكابتن عبدالله الشهري مدرب منتخبنا ونادي الاتفاق لكرة قدم الصالات.

من جهته، أكد ضيف الدورة البروفيسور عبدالعزيز بن عبدالكريم المصطفى، مدير مركز لول للدراسات الرياضية والتربوية، أن ما شاهده من عطاء وتنظيم وإثارة ومواهب يؤكد التميز للدورة، وأن هذا التميز ليس بغريب للقائمين عليها، فيما أكد الإعلامي بدر رافع، أن حضوره المستمر للدورة لقناعته بأن هناك مواهب تستحق المتابعة وتشجيعها أمر واجب.