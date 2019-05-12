الصقر يحلق مع العميد من الجوهرة

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) تواجد النجم الدولي السابق نايف هزازي في إستاد الجوهرة بجدة أمس، داعما ومساندا للفريق الاتحادي عشقه الأول، في مباراة الفتح ضمن الجولة ما قبل الأخيرة في دوري كأس الأمير تواجد النجم الدولي السابق نايف هزازي في إستاد الجوهرة بجدة أمس، داعما ومساندا للفريق الاتحادي عشقه الأول، في مباراة الفتح ضمن الجولة ما قبل الأخيرة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ حرصت الجماهير على التقاط الصور مع الهزازي من منصة ملعب المباراة، ولبى «الصقر» أمنية الطفل الاتحادي مالك الصافي الذي كان برفقة علي العطاس بأخذ صورة في ملعب الجوهرة. من جانبه بارك «الصقر» للاتحاديين الفوز الكبير على الفتح في الدوري متمنيا مزيدا من الانتصارات للعميد مع ختام الموسم الحالي، ويبقى الاتحاد «عميد الأندية السعودية»، وجماهيره «نمبر ون».



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