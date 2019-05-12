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الصقر يحلق مع العميد من الجوهرة

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

تواجد النجم الدولي السابق نايف هزازي في إستاد الجوهرة بجدة أمس، داعما ومساندا للفريق الاتحادي عشقه الأول، في مباراة الفتح ضمن الجولة ما قبل الأخيرة في دوري كأس الأمير للمحترفين، إذ حرصت الجماهير على التقاط الصور مع الهزازي من منصة ملعب المباراة، ولبى «الصقر» أمنية الطفل الاتحادي مالك الصافي الذي كان برفقة علي العطاس بأخذ صورة في ملعب الجوهرة.

من جانبه بارك «الصقر» للاتحاديين الفوز الكبير على الفتح في الدوري متمنيا مزيدا من الانتصارات للعميد مع ختام الموسم الحالي، ويبقى الاتحاد «عميد الأندية »، وجماهيره «نمبر ون».


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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