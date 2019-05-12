شكرا لقرائتكم خبر عن النصر في الرس بـ «باصين» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فلاح القحطاني (الرياض) @falahsport شهد ملعب نادي الحزم بمدينة الرس ازدحاما شديدا عند مدخل بوابات الملعب قبل انطلاق مواجهة النصر والحزم ضمن الجولة 29 لدوري كأس الأمير شهد ملعب نادي الحزم بمدينة الرس ازدحاما شديدا عند مدخل بوابات الملعب قبل انطلاق مواجهة النصر والحزم ضمن الجولة 29 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم،، وسط حشد أمني كبير وتم فتح بوابات خاصة للإعلاميين وأصحاب تذاكر المنصة وبوابة أخرى للجماهير إضافة إلى البوابة المخصصة لطاقم الفريقين. وحضرت البعثة النصراوية عبر باصين أحدهما لنقل اللاعبين والآخر لنقل عفشهم وشهد اللقاء حضور رئيس النصر سعود آل سويلم، ونائبه عبدالعزيز الجليل، وبعض أعضاء مجلس الإدارة إضافة إلى نظيرتها في نادي الحزم وعدد من شرفيي الحزم يتقدمهم رئيس هيئة أعضاء الشرف فهد المالك.



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