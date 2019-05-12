بريجوفيتش يسكت المشككين بالهاتريك

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) أهدى المهاجم الصربي بريجوفيتش المحترف في صفوف الفريق الاتحادي «الهاتريك» الذي سجله في مرمى الفتح أمس ضمن الجولة 29 لدوري كأس الأمير أهدى المهاجم الصربي بريجوفيتش المحترف في صفوف الفريق الاتحادي «الهاتريك» الذي سجله في مرمى الفتح أمس ضمن الجولة 29 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، لزميله فهد المولد وللجماهير الاتحادية الوفية التي وجدت بكثافة وساندت الفريق لتحقيق انتصار كبير في الدوري. وتغنت الجماهير باسم بريجوفيتش أثناء استبداله في الشوط الثاني من مباراة الفتح أمس.



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