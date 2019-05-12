حمدالله على بُعد هدف من حمزة إدريس

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جدة - خالد شويل - فلاح القحطاني (الرياض) @falahsport واصل مهاجم النصر عبدالرزاق حمدالله، تسجيل أرقامه القياسية هذا الموسم بعد تسجيله هاتريك في لقاء الحزم ضمن الجولة 29 لدوري كأس الأمير

واصل مهاجم النصر عبدالرزاق حمدالله، تسجيل أرقامه القياسية هذا الموسم بعد تسجيله هاتريك في لقاء الحزم ضمن الجولة 29 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، الذي انتهى نصراويا بثلاثة أهداف دون مقابل ويتصدر حمدالله هدافي الدوري ب 32 هدفا حتى الآن. وبات حمدالله أكثر لاعب في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين يسجل في 12 مباراة متتالية بعد أن كسر رقم لاعب الهلال ويسلي لوبيز، كما أنه بات على بعد هدف واحد فقط لمعادلة رقم حمزة إدريس مهاجم الاتحاد السابق الذي سجل 33 هدفا كأكثر لاعب سجل أهدافا في تاريخ الدوري السعودي.

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