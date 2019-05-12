شكرا لقرائتكم خبر عن الجماهير رددت سييرا «بس».. «الداهية» لايخسر في الجوهرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) في الوقت الذي تولى المدرب التشيلي سييرا قيادة الفريق الاتحادي فنيا خلفا للمقال الكرواتي، لم يستطع أي فريق تحقيق الفوز على العميد في إستاد الجوهرة بجدة على الصعيدين المحلي والقاري، إذ خاض الاتحاد مع «الداهية» سييرا (9) مباريات كسب مباراتي الباطن 3/4، والنصر 2/4 في كأس الملك، والفيحاء 0/2 والباطن 1/4، والاتفاق 0/2 والفتح 2/6، في كأس دوري الأمير في الوقت الذي تولى المدرب التشيلي سييرا قيادة الفريق الاتحادي فنيا خلفا للمقال الكرواتي، لم يستطع أي فريق تحقيق الفوز على العميد في إستاد الجوهرة بجدة على الصعيدين المحلي والقاري، إذ خاض الاتحاد مع «الداهية» سييرا (9) مباريات كسب مباراتي الباطن 3/4، والنصر 2/4 في كأس الملك، والفيحاء 0/2 والباطن 1/4، والاتفاق 0/2 والفتح 2/6، في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان ، والريان القطري 1/5 ولوكومتيف الأوزبكي 2/3 في دوري أبطال آسيا، وتعادل مع المنافس التقليدي الأهلي إيجابيا 1/1 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وتغنت الجماهير بعد الفوز الكبير على الفتح أمس في الدوري بالمدرب التشيلي «سييرا بس». تم الإرسال من جهاز Samsung



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