نصف مليون اتحادي في مدرجات الذهب

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) سجلت جماهير الاتحاد رقما قياسيا جديدا بحضورها في مباريات دوري كأس الأمير

سجلت جماهير الاتحاد رقما قياسيا جديدا بحضورها في مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ تجاوزت النصف مليون مشجع، بعد أن تواجدت أمس في مدرجات إستاد الجوهرة بجدة، في مباراة الفتح والاتحاد ضمن الجولة 29 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، إذ بلغ عدد الحضور الجماهيري 40.047 مشجعا، امتلأت بهم مدرجات ملعب الجوهرة في آخر مباريات الفريق في الدوري على إستاد الجوهرة بجدة، وأسهمت في الوقوف مع الفريق الاتحادي وإنقاذه من شبح الهبوط الذي كان يهدده في الموسم الحالي.

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