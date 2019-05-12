العميد لا تستفزوه

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جدة - خالد شويل - صالح عابد الحربي (جدة)

واصل فريقا النصر والهلال صراعهما على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد أن تجاوزا مضيفيهما الحزم والاتفاق مساء أمس (السبت) ضمن لقاءات الجولة 29 للدوري، إذ تفوق النصر على الحزم بنتيجة 3/ 0، أحرزها عبدالرزاق حمدالله (هاتريك)، ليحافظ النصر على صدارته برصيد 67 نقطة، فيما تجمد رصيد الحزم عند 30 نقطة وينزل للمركز الثالث عشر، فيما فاز الهلال على الاتفاق بهدف نظيف جاء عن طريق كارلوس ادواردو، وأضاع مهاجمه بافيتيمبي جوميز ركلة جزاء، ليرفع الهلال رصيده للنقطة 66، فيما تراجع الاتفاق للمركز الحادي عشر برصيد 33 نقطة.

وفي صراع البقاء والهبوط رافق فريق الباطن نظيره أحد بعد أن خسر أمامه بهدف دون مقابل، جاء عن طريق مهاجم أحد محمد مجرشي، وأضاع مهاجم الباطن كريسان ركلة جزاء، ليرفع أحد رصيده إلى 18 نقطة وفي مركزه السادس عشر والأخير فيما بقي رصيد الباطن عند 25 نقطة ليهبط رسمياً لدوري الدرجة الأولى، وخسر فريق القادسية لقاءه أمام مضيفه الوحدة برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها مراكوس غوليرمي، زيدان مباركوا، كابونجو كاسونجو، محمد القرني، ليتجمد رصيد القادسية عند النقطة 27 وفي المركز الرابع عشر فيما وصل الوحدة للنقطة 42 وفي المركز السابع.

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وعلى إستاد مدينة الملك عبدالله بجدة (الجوهرة المشعة) عزف فريق الاتحاد واحدة من أجمل ألحانه وأبدع لاعبوه بسداسية في مرمى الفتح مقابل هدفين، وتناوب على تسجيل أهداف الاتحاد كل من: الكسندر بيرجيوفيتش (هاتريك)، كارلوس فيلانويفا (هدفين)، رومارينهو، فيما سجل هدفي الفتح محترفه ساسا جوانوفيتش، ليرفع الاتحاد رصيده للنقطة 34 ويصعد للمركز العاشر فيما تجمد الفتح عند النقطة 35 وفي المركز الثامن.

وفي المجمعة، سحق فريق الأهلي مضيفه الفيصلي برباعية مقابل هدف وحيد، وسجل للأهلي كل من: ستانسيو، عبدالفتاح عسيري، دجانيني تافاريس، عثمان الحاج، وبذلك يرفع الأهلي رصيده إلى النقطة 52 وفي المركز الخامس، ويليه فريق الفيصلي برصيد 43 نقطة وفي المركز السادس.

واكتفى فريقا الشباب والتعاون بالتعادل السلبي وكذلك الحال نفسه في مباراة الرائد والفيحاء، ليبقى الشباب في مركزه الثالث برصيد 54 نقطة، والتعاون في المركز الرابع برصيد 53 نقطة، وسيحسم المقعد الآسيوي في الجولة الأخيرة حيث ينافس عليه فريقا الشباب والأهلي، أما فريق الرائد فقد بقي في المركز التاسع برصيد 35 نقطة، فيما مازال الفيحاء في منطقة الخطر حيث يحتل المركز الثالث عشر برصيد 29 نقطة.