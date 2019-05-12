تأجيل إعلان بطل الدوري إلى 11 رمضان والباطن ثاني الهابطين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة تأجل حسم بطل دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلى الجولة الـ30 الأخيرة بعد فوز المتصارعين على اللقب، النصر والهلال، اليوم على الحزم والاتفاق، فيما أعلنت نتائج الجولة هبوط الباطن إلى دوري الدرجة الأولى رسميا بجانب أحد عقب خسارته أمام الأخير. نتائج الجولة الـ29 - الحزم والنصر 0-3 - الاتفاق والهلال 0-1 - الشباب والتعاون 0-0 - الفيصلي والأهلي 1-4 - الوحدة والقادسية 4-0 - الاتحاد والفتح 6-2 - الرائد والفيحاء 0-0 - الباطن وأحد 0-1 الترتيب الحالي 1- النصر 67 نقطة 2- الهلال 66 نقطة Advertisements 3- الشباب 54 نقطة 4- التعاون 53 نقطة 5- الأهلي 52 نقطة 6- الفيصلي 43 نقطة 7- الوحدة 42 نقطة 8- الفتح 35 نقطة 9- الرائد 35 نقطة 10- الاتحاد 34 نقطة 11- الاتفاق 33 نقطة 12- الحزم 30 نقطة 13- الفيحاء 29 نقطة 14- القادسية 27 نقطة 15- الباطن 25 نقطة 16- أحد 18 نقطة



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