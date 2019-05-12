شكرا لقرائتكم نتائج مباريات السبت 11-5-2019 بالدوري المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نتائج مباريات السبت 11-5-2019 بالدوري المصري



نتائج مباريات السبت 11-5-2019 بالدوري المصري ، انتهت المباراة التى جمعت بين فريقى الأهلى وسموحة بفوز الاهلى بهدف دون رد فى المباراة الذى اقيمت علي ملعب بتروسبورت في الجولة 32 من منافسات الدوري الممتاز.

أحرز جيرالدو الهدف الأول للأهلى فى الدقيقة 97 من عمر اللقاء.

نتائج مباريات السبت 11-5-2019 بالدوري المصري ، اقتنص طلائع الجيش أغلى ثلاث نقاط له هذا الموسم بعدما حقق الفوز على بتروجت بهدف مقابل للاشئ فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد الجيش بالسويس ضمن فعاليات الجولة الـ32 للدورى .

Advertisements

أحرز هدف الطلائع مصطفى محمد هداف الطلائع فى الدقيقة 18 من ضربة جزاء ، حاول بعدها لاعبو بتروجت إدراك هدف التعادل دون جدوى بفضل الترسانة الدفاعية التى فرضها لاعبو الطلائع أمام مرماهم .



بهذه النتيجة ارتفع رصيد طلائع الجيش إلى 37 نقطة فى المركز الثامن بجدول الدورى ، بينما تجمد رصيد بتروجت عند 34 نقطة فى المركز السادس عشر ويتأزم موقفه فى جدول الترتيب .