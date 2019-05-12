ترتيب هدافي الدوري المصري بعد ماتش الاهلي...

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جدة - عمرو شويل ترتيب هدافي الدوري المصري ، لا يزال يشهد سيطرة أحمد على هداف المقاولون العرب بعد ماتش الاهلي وسموحة التي انتهت منذ قليل ضمن الأسبوع الـ 32 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشهد ترتيب هدافي الدوري المصري تصدر أحمد علي لجدول الترتيب برصيد 18 هدفا ثم جاء بعده خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندري برصيد 14 هدف بالتساوى مع محمود علاء مدافع الزمالك بنفس الرصيد.

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ترتيب هدافي الدوري المصري





ماتش الاهلي يتنهى فى الوقت الضائع

وانتهى ماتش الاهلي وسموحة فى اللحظات الأخيرة بإحراز الأنجولى جيرالدو هدف الحسم بالدقيقة 98 ، لتندلع حالة غضب من جانب الجهاز الفنى للفريق السكندري بقيادة حسام حسن، الذى ابدى اعتراضا كبيرا بعد هدف الأحمر بداعى احتساب الحكم 7 دقائق وقت بدل من ضائع وتسجيل الهدف بعد انتهاء الوقت الإضافى.