شكرا لقرائتكم جروس يدخل بلاعبى الزمالك لمعسكر مغلق بعد مشاهدة هدف جيرالدو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس معسكره المغلق استعدادا لمواجهة الداخلية، المقرر لها مساء اليوم، على استاد بتروسبورت، فى إطار الجولة الـ32 من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وأعلن الجهاز الإدارى للزمالك القائمة التى تسلمها من السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق والخاصة بالمباراة فى غرفة ملابس الفريق فور نهاية مران الفريق ليتم التحرك بعد ذلك إلى المعسكر بعد متابعة اللاعبين لأجزاء من لقاء الأهلى وسموحة فى الدورى عبر إحدى الشاشات داخل مبنى قطاع الكرة بالقلعة البيضاء والذى انتهى بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف.

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وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك إن قائمة الفريق الأبيض لمواجهة الداخلية شهدت تواجد الثنائى عماد السيد وعمر صلاح لحراسة مرمى الفريق مع عودة محمد عنتر بعد شفائه من الإصابة بجانب استمرار استبعاد الثنائى حازم إمام وخالد بوطيب مع اصطحاب محمود الونش للمعسكر رغم الإصابة التى تعرض لها فى الأنف أمام وادى دجلة فى اللقاء الأخير بالدورى وذلك حتى يكون بديلا للثنائى محمد عبد الغنى ومحمد عبد السلام المنتظر تواجدهما فى التشكيل الأساسى لغياب محمود علاء للإيقاف.

وتجرى إدارة الزمالك محاولات خلال الساعات الجارية مع اتحاد الكرة من أجل ترحيل لقاء الداخلية 24 ساعة مع استمرار الاستعدادات بشكل طبيعى للقاء المنتظر إقامته مساء اليوم وفقا للموعد المعلن مسبقا وهو ما يتمسك مسئولى النادى الأبيض بترحيله على أن تشهد الساعات المقبلة قرارا نهائيا من اتحاد الكرة حول تلك المسألة.