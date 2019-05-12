شكرا لقرائتكم حسام حسن عن مشاركة كريم يحيى: حلال للاتحاد حرام على سموحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صرح حسام حسن المدير الفنى لفريق سموحة على الهزيمة امام الاهلى فى الجولة 32 من منافسات الدوري الممتاز التى اقيمت على ملعب بتروسبورت سموحة بيلعب ناقص لاعبية كثيره.

وقال حسام حسن خلال الموتمر الصحفى بعد المباراة ان فريق سموحة يغيب عنه بعض اللاعبين الاساسين مع الفريق وهذا سبب الهزيمة اليوم امام الأهلى.

وابدى حسام حسن غضبة من عدم مشاركة كريم يحيي لاعب الاهلى الناشى امام القلعة الحمراء لوجود بند فى العقد بعدم لعب اللاعب امام فريقه المعار منه وتابع حسن ان الاتحاد لاعب عمار حمدى امام الأهلى اشمعنا سموحة بقا.

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حقق فريق الكرة الأول بالنادي الأهلى فوزاً غالياً على ضيفه سموحة بهدف نظيف أحرزه الأنجولي جيرالدو فى الدقيقة 98، فى المواجهة التى أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب بتروسبورت، والتى جاءت ضمن مباريات الجولة الـ32 من بطولة الدوري العام، ليغرد منفرداً على صدارة الدوري.

بهذه النتيجة رفع الأهلى رصيده للنقطة 70 محتلاً صدارة جدول الترتيب، بينما توقف رصيد سموحة عند النقطة 35 محتلاً المركز الـ15