شكرا لقرائتكم لاسارتى: كنت واثق من الفوز أمام سموحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي أنه سعيد بنجاح الفريق في تحقيق فوز ثمين علي سموحة بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد بتروسبورت في الجولة الـ32 من منافسات الدوري الممتاز.

أضاف لاسارتي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي و سموحة أن الفريق لم يكن موفق فنيا في الشوط الأول ، ولكن في الشوط الثاني نجحنا في تحسين الأداء وتقديم مستوي مميز حيث حصلنا علي العديد من الفرص التي لم تترجم إلي أهداف سوي في الدقيقة التي شهدت هدف الفوز.

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وأوضح أن الفريق حصل علي مكافأة المباراة بتحقيق هذا الفوز الثمين مؤكدا إنه جاء نتاج جهد كبير قدمه اللاعبين.

وأشار إلي إنه كان واثقا من تحقيق الفوز خاصة بعد تحسن المستوي في الشوط الثاني ومع نجاحنا في ترجمة الفرص إلي هدف الحسم.

وقال إن صعوبة المباريات الحالية للأهلي أمر طبيعي خاصة وأن البطولة تقترب من خط النهاية وجميع الفرق التي نواجهها لديها أهداف يأتي في مقدمتها الهروب من الهبوط ومن ثم أتوقع إن تستمر صعوبة المباريات في اللقاءات المتبقية من عمر الدوري .