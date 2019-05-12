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جدة - عمرو شويل تركى آل الشيخ بعد فوز الأهلى على سموحة : وعاوزنا منجبش حكام أجانب

كتب تركى آل الشيخ مالك نادي بيراميدز تويته عبر صفحته الرسمية بعد نجاح الأهلى فى الفوز على سموحة بهدف قاتل فى الدقيقة 98 فى المواجهة التى أقيمت بينهما مساء السبت على ملعب بتروسبورت، والتى جاءت ضمن مباريات الجولة الـ32 من بطولة الدوري العام. Advertisements

تركى وقال تركى آل الشيخ: "وعاوزينا منجبش حكام أجانب هههههههههههه"

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