شكرا لقرائتكم مدرب الأهلى عن الوقت الضائع بلقاء سموحة: كان المفروض يبقى 13 دقيقة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد يوسف المدرب العام بفريق الأهلى أن مباراة فريقه اليوم أمام سموحة فى الجولة الـ32 بالدورى شهدت صعوبة بالغة ولكن عزيمة وإصرار اللاعبين أدت إلى الفوز وحصد 3 نقاط مهمة خلال بطولة الدورى الممتاز. وأوضح يوسف خلال تصريحات تلفزيونية لقناة on sport أن الحكم أمين عمر كان من المفروض أن يحتسب 13 دقيقة وقت بدل ضائع بسبب ضياع الكثير من الوقت من قبل لاعبى الفريق المنافس . Advertisements وأشار محمد يوسف أنه مازال مشوار حصد بطولة الدورى الممتاز طويل والمباريات المتبقية ستشهد غاية فى الصعوبة . وحقق فريق الكرة بالأهلى فوزاً غالياً على ضيفه سموحة بهدف نظيف أحرزه الأنجولي جيرالدو فى الدقيقة 98، فى المواجهة التى أقيمت بينهما مساء أمس السبت على ملعب بتروسبورت، ليرتفع رصيد المارد الاحمر إلى 70 نقطة فى صدارة الدورى .

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