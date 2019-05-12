شكرا لقرائتكم من عجائب الدورى المصرى.. مباراة الأهلى وسموحة بدأت السبت وخلصت الأحد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مازال الدورى المصرى ينضح بالإثارة والمتعة واللقطات الفريدة فى كرة القدم، بعد مباراة الأهلى وسموحة فى المباراة التى اقيمت علي ملعب بتروسبورت في الجولة 32 من منافسات الدوري الممتاز.

ومن فاورق الدورى المصرى أن تبدا المباراة فى يوم وتنتهى فى يوم آخر مثل ما حدث فى مباراة الأهلى و سموحة والتى انتهت بفوز القلعة الحمراء بهدف.

وابدت المباراة فى يوم السبت 11 / 5 وانتهت فى الاحد 12 / 5 لتكون هذة المباراة من عجائب الدورى المصرى ومن المفروض ان تتنهى هذه المباراة فى تمام الساعة 11:45 يوم السبت ولكن وقفت المباراة كثيرا ليحتسب حكم اللقاء 7 دقائق وقت بدل إضافى.

وأحرز جيرالدو لاعب الأهلى الهدف فى الدقيقة الثامنة ليعترض التوام حسن على الهدف لتكمل المباراة الى الدقيقة 104 من عمر اللقاء.

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حقق فريق الكرة الأول بالنادي الأهلى فوزاً غالياً على ضيفه سموحة بهدف نظيف أحرزه الأنجولي جيرالدو فى الدقيقة 98، فى المواجهة التى أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب بتروسبورت، والتى جاءت ضمن مباريات الجولة الـ32 من بطولة الدوري العام، ليغرد منفرداً على صدارة الدوري.

بهذه النتيجة رفع الأهلى رصيده للنقطة 70 محتلاً صدارة جدول الترتيب، بينما توقف رصيد سموحة عند النقطة 35 محتلاً المركز الـ15