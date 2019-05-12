شكرا لقرائتكم الزمالك يتمسك بتأجيل مباراته أمام الداخلية 24 ساعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواصل مسئولو نادى الزمالك مع أعضاء مجلس اتحاد الكرة معلنين تمسكهم بترحيل مباراة الفريق الأبيض أمام الداخلية 24 ساعة لتقام الإثنين بدلا من اليوم. Advertisements وتدور مناقشات حاليا بين أعضاء الجبلاية وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات لتحديد الموعد النهائى للقاء قبل الإعلان رسميا . ويسعى مجلس إدارة الزمالك غلى تأجيل لقاء الداخلية لمدة 24 ساعة لإراحة اللاعبين اكبر فترة ممكنة فى ظل ضغط المباريات وارتباط الفريق بلقاء صعب أمام نهضة بركان المغربى فى ذهاب نهائى الكونفيدرالية الأفريقية .

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