شكرا لقرائتكم فرج عامر: حسبي الله .. واتجدعن في أفريقيا اللى بتخسر فيها بالخمسة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

ماتش الاهلي يثير أزمات جدة - عمرو شويل علق محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، على خسارة فريقه من النادي الأهلي بهدف قاتل في الدقيقة 98 من عمر المباراة التى اقيمت مساء السبت ضمن الأسبوع الـ 32 لمسابقة الدوري المصري الممتاز. وقال فرج عامر في تصريحات تلفزيونية عقب ماتش الاهلي : "محدش يقولي هارد لك، أنا كاتب السيناريو اللى حصل ده الصبح، إحنا معندناش كورة في مصر"، وتابع : "اتجدعن في أفريقيا وورينا مستواك، أنت بتتغلب في أفريقيا بالخمسة صفر علشان مفيش حكام، الله يخربيت اللي بوظ الكورة في مصر". تصريحات رئيس سموحة بعد ماتش الاهلي

وأستكمل رئيس سموحة تصريحاته بعد ماتش الاهلي : "دي مش وأستكمل رئيس سموحة تصريحاته بعد ماتش الاهلي : "دي مش رياضة ولا كورة، حارس المرمى مضروب وواقع ومع ذلك المباراة تم استئنافها"، وأضاف : "اللاعب الاحتياطي في فريق الأهلي قد فريقي مرتين ونصف، ربنا إسمه العدل والحق، أمتى هيكون عندنا عدل وحق في الرياضة ، بعد يومين أو تلاتة الناس هتنسى خلاص".

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